La dottoressa Tiziana Maniscalchi, direttore facente funzione del pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’, il suo grido dell’anima l’ha stampato sul suo profilo Facebook: “A nome mio personale e di tutto lo Staff del Pronto Soccorso del Covid Hospital Care Cervello volevo esprimere i miei più sinceri ringraziamenti per averci aiutato nell’acquisto del ventilatore polmonare e dei DPI necessari per la Pandemia da covid 19. La vostra sensibilità al sociale in un momento così triste e difficile è stata per noi di conforto”.