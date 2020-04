Si autotassano e poi donano e distribuiscono beni di prima necessità alle famiglie che con difficoltà affrontano questo momento di emergenza. Si tratta un gruppo di palermitani, quattro dei quali percepiscono il reddito di cittadinanza, che decidono di mettere a disposizione il loro tempo e le loro risorse per aiutare i residenti della zona di Romagnolo. Come riporta gds.it, l’iniziativa è partita circa otto settimane fa e uno dei principali attivisti del gruppo, Salvatore Barbagallo, racconta come è nata: “Il tutto è iniziato per caso, settimane fa ho pubblicato un post su Facebook in cui annunciavo questa iniziativa e chiedevo di anche ad altri di partecipare. Quel giorno non solo si sono uniti altri cinque miei amici, ma siamo riusciti a distribuire circa mille generi alimentari di prima necessità come: riso, pasta, latte, pane e così via”. Dopo l’incontro in via Giafar i sei amici sono stati autorizzati dalle autorità per procedere alla distribuzione in totale sicurezza, viste le norme che al momento devono essere rispettate per far fronte all’emergenza coronavirus. “Adesso – dice Barbagallo – distribuiamo generi alimentari a circa 260 famiglie del quartiere e stiamo ricevendo tante adesioni da chi vuole unirsi all’iniziativa. La distribuzione avviene porta a porta nel fine settimana. Iniziamo alle 9 del mattino di venerdì per terminare alle 2 della notte”. Salvatore Barbagallo tiene a precisare che “per quanto concerne la logistica, il centro Giorgio Gomme Parcheggio offre ai cinque volontari i locali dove viene fatto lo smistamento dei prodotti alimentari e i mezzi per recarsi a casa delle famiglie”. Oltre a Salvatore Barbagallo, il gruppo è formato al momento da Erasmo Bozzano, Carmelo Barbagallo, Pluchino Massimo, Salvatore Torregrossa e Gino Barone