Pensava di passare inosservato il 25enne di Vittoria fermato a Marina di Ragusa dai carabinieri che, dopo l’alt, ha detto di essersi spostato dal suo Comune di residenza per andare ad accudire il suo cane in campagna. I militari, notando il nervosismo del giovane, hanno proceduto alla perquisizione veicolare e personale del soggetto, trovandolo in possesso di circa 70 grammi di marijuana e 50,00 euro in banconote di piccolo taglio provento dell’attività di spaccio. Come riporta gds.it, durante la perquisizione, continuata presso la sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto altri 5 grammi di stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. Lo stupefacente, il denaro e tutto il materiale sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari ed è stato altresì deferito per aver rifiutato di sottoporsi al test che rileva la presenza di stupefacenti nel sangue. Infine, avendo violato le misure di contenimento del contagio da COVID 19, è stato anche sanzionato amministrativamente.