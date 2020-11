Sono state poco meno di mille le persone che si sono sottoposte oggi (mercoledì 4 novembre) al tampone rapido al Drive In della Fiera del Mediterraneo, nell’ambito dello screening di massa per il coronavirus organizzato da Assessorato regionale alla salute, Commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa, Asp del capoluogo e Comune di Palermo.

Su 921 esami effettuati, 73 persone sono risultate positive al tampone rapido, sottoponendosi subito dopo al tampone molecolare. In totale, in 6 giorni di attività, sono stati 6.501 tamponi effettuati in Fiera e 616 i positivi. Anche domani lo screening sarà rivolto agli studenti degli Istituti di ogni ordine e grado di Palermo e provincia.