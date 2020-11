Come si legge su “Il Sicilia” altri tre medici e 8 infermieri sono risultati positivi al Covid19 nei reparti maxillo facciale e grandi ustioni all’ospedale Civico. Tra questi c’è chi è ricoverato in ospedale. Al pronto soccorso sempre dell’ospedale Civico i medici e infermieri positivi sono saliti a 30. Di questi due sono ricoverati in ospedale.

“Nelle ultime due settimane abbiamo registrato – dice Enzo Munafò dalla Fials Fials-Confsal- circa 18 casi tra il personale medico e infermieri di Villa Sofia e Cervello legati secondo noi alla mancata areazione dei locali. Servirebbero istituire una task force in ogni ospedale, con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e consentirci il dialogo con il Comitato tecnico scientifico regionale“.





“Non sono cluster preoccupanti – spiega il commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa – Tutti i reparti sono isolati. I positivi tra i medici rispecchiano la percentuale dei positivi che troviamo nella popolazione. Alla Fiera del Mediterraneo ogni giorni troviamo 100 positivi”.