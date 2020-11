Come si legge sull’edizione online de “Il Giornale di Sicilia” salgono a 12 i contagiati del personale sanitario in servizio al 118, diventato un focolaio.

Nei giorni scorsi erano stati contagiati un autista ed un medico, che lavorano a bordo di una ambulanza, aggiungendosi ai 9 già positivi.





L’allarme è lanciato da Renzo Spada segretario della Fsi-Usae, un sindacato degli operatori dei mezzi di soccorso, che chiede tamponi con cadenza periodica. «Siamo in prima linea nella lotta al virus – dice il segretario della Fsi-Usae – dunque il rischio di essere contagiati è abbastanza elevato. Capita, ad esempio, di soccorrere delle persone che hanno perso sangue, ci sono i guanti, certo, che proteggono ma accade pure che mascherina si abbassi, per cui sono costretti a sistemarla in modo rapido perchè il tempo, nel nostro lavoro, è fondamentale. Allo stesso tempo, noi stessi potremmo veicolare, inconsapevolmente, il virus. Per questo, è fondamentale sottoporci a test continui».