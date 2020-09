Una donna di 61 anni è stata ricoverata la scorsa notte all’ospedale Policlinico di Palermo. Aveva febbre e astenia.

Dopo gli accertamenti è risultata positiva al tampone per il coronavirus. Le sue condizioni, come riporta “Blogsicilia.it”, non sono gravi. Adesso per i sanitari dell’Asp scatteranno i controlli a quanti hanno partecipato sabato scorso ad un matrimonio in un comune nel palermitano a cui la donna aveva partecipato.

Gli invitati alla celebrazione e al banchetto dovranno essere controllati per scongiurare un possibile focolaio.