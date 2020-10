Poiché una dipendente in servizio presso la Postazione Decentrata Borgo Nuovo ha comunicato che un componente del proprio nucleo familiare è risultato positivo al virus Covid-19, è stata disposta in via cautelativa la chiusura della struttura comunale di Largo Pozzillo 7 per la igienizzazione e sanificazione dei predetti locali.



Il personale è stato posto in lavoro agile fino a nuova comunicazione.