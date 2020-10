Cinque detenuti comuni reclusi al carcere Pagliarelli, secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, sono positivi al Covid.

Si tratta in tutti i casi di persone che avevano lasciato il penitenziario per dei permessi e che poi erano rientrate nel penitenziario.





Come prevedono i protocolli, i positivi sono stati trasferiti altrove e si trovano in isolamento: non vi sarebbe dunque alcun pericolo per la salute degli altri reclusi