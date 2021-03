Nonostante l’emergenza Coronavirus a Palermo si continuano a creare assembramenti attorno ai locali.

Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, tre locali sono stati chiusi temporaneamente appunto per assembramenti. Si tratta di una friggitoria in via Barisano da Trani dove erano presenti 17 clienti, un altro locale in via Orazio Antinori che poteva vendere solo bevande al dettaglio. Infine chiuso un locale per 5 giorni a Ballarò, anche qui perché vi erano numerosi clienti che consumavano bevande e cibo nei pressi del locale.