La Cavese, come tante altre squadre, ha avuto un focolaio di Coronavirus, al momento i giocatori si stanno riprendendo, ma il secondo del tecnico Campilongo è in gravi condizioni e lotta per la vita.

Secondo quanto riporta “Sportcasertano.it”, si tratta di Antonio Vanacore che ha riscontrato una forma più aggressiva del virus e adesso sta lottando per la vita. Intanto i tifosi hanno voluto dedicargli uno striscione, scrivendo: “Vanacore non mollare”.





Di seguito lo striscione postato da “Zeroottonove.it”: