Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, degli uomini sono stati beccati in un locale aperto abusivamente, al mercato di Ballarò, mentre bevevano in compagnia. La segnalazione è arrivata dall’app «Youpol» direttamente alla sala operativa della polizia di Stato. Gli agenti si sono dunque recati presso il locale segnalato e lo hanno posto sotto sequestro. La saracinesca era chiusa, ma dentro si sentivano distintamente le voci. Tra gli avventori c’era anche Bilel Guarouachil, 27 anni, sul quale pendeva una provvedimento di carcerazione della procura di Padova, dovendo scontare una pena di circa 3 anni di reclusione e pagare di una multa di 3.000 euro. Guarouachi è stato portato al carcere Lorusso di Pagliarelli. Gli altri sono stati multati per il mancato rispetto delle ordinanze emesse per l’emergenza Coronavirus.