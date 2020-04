Secondo quanto evidenziato da “Fanpage”, un ragazzo di 19 anni di origini gambiane, già scappato dall’ospedale di Lugo il 9 aprile, è stato bloccato dalla polizia a Rimini . Gli agenti l’hanno piantonato in cella di sicurezza fino a quando, venerdì sera, non è stato dichiarato in stato di fermo con le accuse di tentata epidemia, minaccia a pubblico ufficiale e tentato furto, su ordine della Procura della Repubblica. Il 15 aprile il giovane era stato denunciato a piede libero per furto aggravato, perché, dopo aver infranto con un estintore la porta a vetro di un’edicola in stazione, si era impossessato di alcuni dolciumi. Accompagnato all’ospedale Infermi di Rimini perché positivo al Covid-19, il giovane straniero si era subito allontanato.