Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, i primi otto pazienti positivi al Covid 19 e asintomatici sono ospitati da oggi al San Paolo Palace, l’hotel che ha chiuso un accordo con la Regione siciliana per una temporanea riconversione nei giorni dell’emergenza Coronavirus. I pazienti sono in quarantena. Nella struttura alberghiera sono accolti anche alcuni pazienti guariti che si trovavano all’ospedale Covid di Partinico, tra cui un’anziana di 92 anni assistita alla Rsa Villa delle Palme di Villafrati. Alcuni sono in attesa del secondo tampone. Nell’hotel che era nelle mani di cosa nostra prima della confisca e che è gestito da una società per conto dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, ci sono 240 camere. La Regione ha chiesto la disponibilità di 150 stanze.