Secondo quanto evidenzia “Sky TG24”, la comunità cinese ha distribuito delle mascherine gratuitamente ai milanesi in zona Paolo Sarpi per far fronte all’emergenza Coronavirus. I dispositivi di protezione sono stati distribuiti in pacchi da 10 ciascuno, dopo che Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, ha firmato un’ordinanza che rende obbligatorie protezioni su bocca e naso quando si esce di casa. La Protezione civile, invece, si occuperà di distribuirle in banche, supermercati e in altre attività essenziali. Intanto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che chiederà alla Regione di rivedere la chiusura dei mercati coperti. Secondo il Sindaco meneghino, infatti, i mercati comunali coperti avrebbero gli stessi sistemi e metodi di sicurezza dei supermercati