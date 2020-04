Secondo quanto riporta “Fanpage”, tra le otto persone morte a causa del Covid-19 ieri in provincia di Padova c’è anche Anna Bonafini, una donna di appena 34 anni residente a Teolo insieme alla sua famiglia. La giovane lavorava come cassiera in un negozio e aveva già una lunga serie di patologie pregresse, tra le quali un tumore; è morta in ospedale a Schiavonia.