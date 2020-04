Secondo quanto riporta “Fanpage”, “Non ho più soldi, ho perso il lavoro: mi voglio ammazzare”. Son le parole utilizzate – in due distinte telefonate alla polizia – da un uomo di 58 anni di Torino che a causa del Coronavirus è rimasto disoccupato: prima dell’emergenza sanitaria riusciva a tirare avanti facendo dei lavoretti in nero ma da quasi due mesi ormai le sue entrate alla fine del mese sono nulle. Per questo il 58enne ieri pomeriggio ha chiamato il 112 e detto all’operatore di volerla fare finita. Gli uomini delle volanti lo hanno trovato poco lontano da casa sua, in via Breglio. Era su una panchina. “La faccio finita, non riesco più ad andare avanti così”, ha detto ai poliziotti, che lo hanno ascoltato accompagnandolo in ospedale. Dopo essere stato dimesso l’uomo ha richiamato il 112: “Nessuno mi ha dato una mano, io mi ammazzo”. Gli agenti stavolta si sono presentati a casa sua carichi di buste della spesa.