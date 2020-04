Secondo quanto riporta “Fanpage”, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito i Governi a non rilasciare una patente d’immunità a quanti sono guariti dal Coronavirus, sottolineando che non vi sono prove «che persone guarite dal Covid-19 che hanno gli anticorpi siano protetti da una seconda infezione», sottolinea l’Oms. L’organizzazione dichiara di essere in generale a favore dei test sierologici per individuare chi ha sviluppato anticorpi «in quanto sono critici per la comprensione dell’estensione dell’infezione e dei fattori di rischio associati». Tuttavia si fa notare che tali esami non sono in grado di determinare se gli anticorpi possono difendere da una seconda infezione.