Secondo quanto riporta il “Times”, la Fondazione Bill and Melinda Gates ha assicurato che contribuirà a trovare i soldi necessari affinché, una volta trovato il vaccino contro il Covid-19, sia possibile produrlo su larga scala. Lo ha detto lo stesso miliardario e filantropo in un’intervista. Lo stesso, già anni fa avvertiva dei rischi di una pandemia globale e che adesso descrive quello che sta accadendo come il suo “peggior incubo”. Il fondatore di Microsoft ha detto di essere in contatto con tutti i programmi più innovativi, a cominciare da quello a cui si lavora nell’università di Oxford, con la partecipazione di un’azienda italiana. «Se funziona, io ed altri in un consorzio faremo in modo che ci sarà una produzione massiccia».