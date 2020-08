Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok al decreto agosto, con misure per 25 miliardi per far fronte alla crisi da coronavirus. Lo riferisce “Tgcom24.com”.

Sfuma il bonus consumi, ma è stato trovato l’accordo sul blocco dei licenziamenti, fino a metà novembre. Stanziati fondi agli enti locali, per 5 miliardi. Ci sarà inoltre il rinvio delle tasse per gli autonomi e tempi più lunghi per saldare quelle sospese in pieno lockdown. Niente Imu per le strutture turistiche, compresi cinema e discoteche, nuovi contributi a fondo perduto per le attività commerciali nelle città d’arte, risorse triplicate per il bonus babysitter per medici e infermieri e perfino un fondo apposito per la formazione delle casalinghe.