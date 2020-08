L’atteggiamento seguito dal governo nel dichiarare il lockdown, “se fosse confermato” quanto emerge dai verbali del Cts “sarebbe un atteggiamento criminale”. Sono le parole di Matteo Salvini, riportate da “Tgcom24.com”. “Se dai verbali dei medici – ha proseguito il leader della Lega – emergesse che non si è fatta la zona rossa dove si doveva, e si è chiusa tutta Italia dopo quando non si doveva, sarebbe un doppio danno, per i morti di Bergamo e per la crisi economica nel Sud Italia”.