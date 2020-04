Il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, nel corso di una diretta Facebook, ha reso noto che si è registrato un nuovo caso di contagio da Coronavirus nel comune. Si tratta di una persona rientrata dalla Sicilia all’inizio di marzo e si trovava già in isolamento da alcune settimane. “La persona si era registrata sul portale della Regione ed è stata sottoposta al tampone – spiega il primo cittadino – abbiamo avuto l’esito ed è positivo. Siamo però abbastanza tranquilli, perchè la persona in questione vive da sola ed era già in isolamento e quindi non ha avuto contatti con altri concittadini. E’ un caso asintomatico e pertanto, su indicazione delle autorità sanitarie, continuerà il periodo di isolamento domiciliare”. Maniaci ha chiarito che sono circa cinquanta i cittadini tornati in paese da altre regioni e che tutti i tamponi finora processati sono risultati negativi.