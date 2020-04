Intervistato dal quotidiano ‘Libero’, il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parla così delle polemiche nate dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa, nei confronti dei leader di Lega e Fdi Matteo Salvini e Giorgia Meloni: “Una caduta di stile che mi ha sorpreso. Anche il capo di un governo ha il diritto di replicare alle opposizioni, che avevano avanzato giuste critiche, ma c’è un tempo e un modo per farlo, non mentre ci si rivolge alla nazione. Quando ogni intervento deve essere improntato allo spirito di unità nazionale”.