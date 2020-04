Come riportato da “Ennaora.it” una nuova vittima questa notte per il Coronavirus tra gli ospiti dell’Oasi in quel di Troina. È la seconda vittima tra coloro che sono stati contagiati nella struttura, oltre un centinaio tra ospiti e operatori. Il numero di vittime in provincia dunque sale ancora. Il bollettino della Regione nei giorno scorsi continuava a parlare di 10 casi, ma alle cifre vanno aggiunti i decessi di coloro che sono morti senza che fosse giunto l’esito del tampone. E con i drammatici aggiornamenti delle ultime ore, il numero reale, forse, andrebbe aumentato almeno del 50 per cento.