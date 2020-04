Come riportato da “InMeteo.net” è tornata la paura a Hong Kong, dove una volta cessato il “lockdown” si sta ripresentando una crescita dei contagi. Nella metropoli cinese si era tornati quasi alla normalità da qualche settimana. Il 15 di Marzo i cittadini di Hong Kong avevano ripreso la vita quotidiana, i mezzi erano tornati a circolare: si poteva uscire per fare passeggiate e bar e ristoranti avevano riaperto, sebbene con alcune misure di sicurezza. Ma il virus ancora in circolazione, non essendo stato debellato del tutto, ha originato una nuova diffusione dei contagi. Venerdì 27 marzo sono stati registrati 65 casi, mentre nella giornata di domenica i casi sono stati 82