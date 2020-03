Il cestista NBA Kevin Durant è uno dei 4 giocatori dei Brooklyn Nets positivi al Covid-19. Lo ha rivelato lui stesso dopo che la franchigia aveva annunciato le positività dei quattro sportivi senza fare i nomi. Durant è uno dei tre asintomatici del gruppo. “State tutti attenti, prendetevi cura di voi stessi e mettetevi in quarantena. Ce la faremo” ha detto .

Il totale dei giocatori di basket Nba positivi al coronavirus sale a 7: in precedenza erano stati annunciati i casi di Rudy Gobert e Donovan Mitchell dei Jazz e Christian Wood dei Pistons, tutti asintomatici e in isolamento. “La franchigia sta informando tutti quelli venuti in contatto coi giocatori, compresi gli ultimi avversari, e sta lavorando con le autorità sanitarie della città e dello stato di New York – si legge nel comunicato in cui i Nets annunciano la positività dei 4 giocatori -. A tutti gli altri giocatori, i tecnici e lo staff della franchigia è stato chiesto di rimanere isolati, di monitorare la propria salute e di rimanere in stretto contatto con lo staff medico. La salute dei nostri giocatori e dello staff è la nostra priorità e la squadra sta facendo di tutto per assicurarsi che i giocatori positivi ricevano le migliori cure possibili”.