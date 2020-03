Nuovo colpo dei ladri al Policlinico di Palermo, a distanza di 24 ore dalla razzia precedente. Secondo quanto riportato da “Livesicilia.it”, i malviventi avrebbero fatto di nuovo irruzione negli spogliatoi al secondo piano del reparto di Chirurgia plastica, fuggendo con soldi ed affetti personali di medici e infermieri, alle prese con le emergenze sanitarie di questi giorni. «Gente ignobile – dice un medico -. Dopo che ieri hanno saccheggiato la Medicina Interna di computer, stasera hanno svaligiato il nostro spogliatoio in chirurgia plastica. I più vivi complimenti perché in un momento di emergenza, in cui la gente muore perché non ci sono posti letto negli ospedali e i sanitari si ammalano perché non ci sono DPI e mascherine, ha trovato il tempo per venire a rubare nel nostro reparto. Dio vede e provvede, viva la solidarietà ai tempi del Coronavirus».