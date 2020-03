In Marocco non ci sono posti sui voli aerei: per questo motivo cinque giovani operai italiani, tutti residenti nella provincia di Frosinone, rischiano di restare bloccati nel Paese del Nord Africa che tra meno di 24 ore chiuderà tutti gli accessi al resto del mondo. La madre di uno di ragazzi ha reso nota la storia e chiesto aiuto.”Mio figlio ed altri quattro operai residenti in provincia di Frosinone – racconta la donna all’AGI – Da giorni stanno cercando di tornare in Italia ma senza esito. Non ci sono voli disponibili e dalla Farnesina c’è un continuo rimpallo di informazioni con l’ambasciata italiana in Marocco. Sono disperati e se non riescono a partire entro qualche ora, rischiano di restare ‘prigionieri’ di un Paese che sta per chiudere le frontiere. Mi rivolgo al prefetto di Frosinone, sua eccellenza Ignazio Portelli, uomo di grande umanità. Che aiuti mio figlio ed i suoi compagni di lavoro a tornare a casa, magari intercedendo presso la Farnesina. L’emergenza Coronavirus nei paesi Africani sta iniziando ora. Pensare che debbano rimanere li’ mi fa impazzire”.