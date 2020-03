L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza le carriere dei calciatori che hanno vinto lo scudetto Primavera nel 2009, guidati da mister Pergolizzi. C’è chi gioca in Serie A…ma in Arabia Saudita. E’ il caso dell’uruguaiano Abel Hernandez, uomo partita della finale contro il Siena. Ha lasciato il Palermo dopo la promozione in Serie A del 2014, per trasferirsi all’Hull City. Da lì, nel 2018 si trasferisce al CSKA Mosca e ci resta per un anno, prima di sbarcare la scorsa estate all’Al Ahli, nella Serie A saudita. Ottima carriera in serie B per l’esterno Mazzotta, tornato a giocare nel Palermo nell’annata più triste. Lo stesso campionato l’ha ritrovato il fantasista di quel Palermo scudettato, Misuraca, oggi al Pordenone. Invece, a tornare in rosanero, insieme a Pergolizzi, anche Corsino e il direttore del settore giovanile di 11 anni fa, Rosario Argento. In Serie D, Pergolizzi ha ritrovato come avversario l’estremo difensore Ingrassia, che adesso veste la maglia del Licata. Nello stesso campionato, con la Torres, gioca Cossentino, che con i rosa debuttò in Europa League. C’è anche chi gioca in Eccellenza come Adamo (Venafro), Costantino (Palazzolo) e Romeo (Nuorese)