Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, la situazione assume contorni sempre più drammatici. Infatti c’è un altro deceduto in Sicilia, si tratta di un anziano della casa di riposo di Villafrati, Carmelo Pecoraro aveva 90 anni, ed è morto all’Ospedale di Partinico per Covid-19. Nella struttura per anziani in sedici erano risultati positivi dopo i primi campioni, la causa del piccolo focolaio riguarda una ragazza che era tornata dal Nord ed era andata a trovare il nonno, dopo si è scoperta positiva al Coronavirus.