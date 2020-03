L’emergenza Coronavirus continua in Italia e cambia ancora una volta l’autocerficazione. Infatti a comunicarlo è stata la Polizia di Stato dopo il nuovo Dpcm del premier Conte, per le persone che non possono spostarsi più da un comune all’altro, visto le nuove norme. Da questo momento infatti ci si può muovere soltanto per comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute. “Il nuovo Dpcm abolisce la possibilità di rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza” spiega una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli. (CLICCA QUI PER LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE)