Nelle ultime ore è deceduto il padre di Fulvio Fiorin, allenatore ex Milan. La notizia l’ha data il diretto interessato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Facebook: “Ciao Papà. Oggi nel bollettino dei deceduti ci sarà anche mio padre, 84 anni “con” il Covid 19, la poco più di un influenza della “mutata” dottoressa Gismondo del Sacco (premio alla carriera per incompetenza e insensibilità)“. Fulvio Fiorin è stato assistente di Filippo Inzaghi sulla panchina rossonera, Giuseppe Sannino alla Salernitana in Serie B e di Enzo Maresca all’Ascoli.