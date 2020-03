Nelle ultime ore è divenuta sempre più preoccupante la situazione a Messina. Infatti, nella casa di riposo “Come d’incanto” su 24 tamponi eseguiti venti sono risultati positivi. “La situazione è veramente tragica, chiediamo un intervento del sindaco, della Protezione civile e delle aziende sanitarie, non possono lasciare morire così i nostri familiari”, ha dichiarato Giorgio Millemaggi, uno dei parenti degli anziani: «Il personale è rimasto bloccato dentro da giovedì senza aiuto e senza ricambio ed è stremato – prosegue – non possono farcela da soli. Tutti gli anziani, anche i non positivi sono in grossissima difficoltà e hanno bisogno di un’adeguata assistenza. E’ disumano lasciarli soli. Vi prego, mandate personale e sussidi ospedalieri per affrontare la situazione. Non fate passare altro tempo prima che sia troppo tardi. Ci sono pazienti ancora asintomatici e non sono stati effettuati ancora i tamponi a tutti. Sono abbandonati senza personale specializzato a supporto e rischiano gravi conseguenze».