A soli 37 anni, è infatti deceduto l’ex presidente della Pergolettese Andrea Micheli. L’ex presidente, come riportato da “Cremaoggi.it”, era risultato positivo al Covid-19 e da giorni era ricoverato in terapia intensiva a Milano. Ieri sera le sue condizioni si sono aggravate e non c’è stato nulla da fare. Il club lo ricorda così attraverso un comunicato: “È un giorno triste per la Pergolettese, che piange la perdita di Andrea Micheli, ex Presidente della Società e da sempre sponsor e tifoso. A Cesare, Anna e a tutta la famiglia Micheli, le più sentite condoglianze”.