Come riportato da “lasicilia.it”, sono state completate le operazioni di sbarco e di partenza per quanto riguarda i passeggeri italiani residenti al centro sud, isole escluse. Per quanto riguarda i 6 cittadini italiani residenti in Sicilia (4) e in Sardegna (2), partiranno attorno alle 15 di oggi, assieme ai 276 passeggeri europei previsti. L’assessore ligure alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone spiega la situazione: «Queste persone saranno gestite dalla task force nazionale sanitaria e di Protezione civile, senza gravare in alcun modo sul sistema sanitario ligure, già fortemente sotto pressione. Una strategia che avevamo ribadito come indispensabile nella giornata di ieri. In meno di 24 ore dall’avvio delle operazioni di sbarco, abbiamo completato l’accompagnamento protetto con mezzi di Protezione civile e Croce rossa di tutti gli italiani». Secondo quanto concordato con tutte le autorità coinvolte, ieri era stato effettuato il trasferimento dei primi passeggeri: 110 italiani (liguri e residenti nelle altre regioni del centro e nord Italia) e 87 cittadini svizzeri, assieme a 2 venezuelani residenti in territorio elvetico. A seguire, nell’arco della giornata, sbarcheranno ulteriori 276 passeggeri europei, il cui rientro al domicilio è stato organizzato direttamente da Costa Crociere.