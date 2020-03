La conta dei casi di Coronavirus nel messinese continua ad aumentare. Come riportato da “gazzettadelsud.it”, rispetto ai giorni scorsi, sarebbero 5 i ricoveri di casi di positività al Covid19 al Policlinico. Una vicenda a parte è quella dell’Irccs Neurolesi di Casazza, dove ai 7 contagi registrati ieri, se ne aggiungono oggi 8, più uno la cui positività sarebbe emersa da un tampone eseguito “autonomamente”, quindi non attraverso i canali dell’azienda sanitaria.Di questi 8, 6 sono pazienti, tutti trasferiti al Policlinico (come già avvenuto con i 7 del giorno prima), mentre 2 sono operatori sanitari, posti in quarantena nelle rispettive abitazioni. Si sfiora, quindi, a questo punto, quota 50 casi nel Messinese.