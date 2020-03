Il presidente del Foggia, Falleca, commenta così l’attuale situazione di stallo in cui versa il mondo del calcio italiano, in attesa di ricevere risposte dai vertici. Di seguito alcune sue dichiarazioni rilasciate a “gianlucadimarzio.com”:«Il campionato deve essere portato a termine, a costo di giocare anche ad agosto e settembre, magari posticipando l’inizio della prossima stagione. In alternativa, se proprio l’emergenza sanitaria non dovesse darci la possibilità di tornare in campo, sarebbe giusto far salire in C le prime due in classifica di ogni girone di Serie D. E’ il minimo per tutelare chi ha investito cifre cosi importanti. Non credo che sarebbe un dramma aumentare per una stagione le partecipanti alla Serie C. Noi e il Palermo, inoltre, abbiamo pagato una cifra consistente di fondo perduto per ottenere l’iscrizione in sovrannumero in Serie D. Se non mi danno la possibilità di giocarmi il campionato, a quel punto, dovrebbero quantomeno restituirmi quelle somme. Attendiamo fiduciosi notizie dai vertici del calcio ma non si possono gettare a mare i sacrifici di chi ha ancora coraggio e voglia di investire in questo sport»