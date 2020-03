Il Comune di Palermo, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha smentito una fake news girata in queste ore in alcune chat, di una presunta ordinanza attribuita al Sindaco di Palermo per la compressione degli orari di lavoro delle attività commerciali in città a partire da domani. Come facilmente riscontrabile sul sito istituzionale, nessuna ordinanza di questo tipo è stata emessa dal Comune di Palermo.Si invitano i cittadini a non diffondere notizie e immagini riportanti informazioni di dubbia provenienza, ricordando che gli unici canali ufficiali dell’Amministrazione, oltre il sito internet, sono gli account sui social network e, in particolare per la Protezione Civile e per l’emergenza legata al Covid-19, il Canale Telegram www.t.me/ProtezioneCivilePalermo.