Un solo contagio in più, un ricovero in meno. Ma anche una vittima, una donna di 95 anni, un’altra delle ex ospiti della casa di riposo “Come d’incanto”, che ha perso la vita al Policlinico. Come riporta “gazzettadelsud.it”, è il ventunesimo decesso legato alla struttura per anziani di via Primo Settembre. In totale, dall’inizio dell’emergenza sono 36 i i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia. Al contempo, si è registrata una nuova guarigione di un paziente che era risultato affetto da Covid-19, ricoverato al Policlinico di Messina da circa 3 settimane. Si tratta di un uomo di 49 anni In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 45. Il dato totale degli attuali positivi è di 357, uno in più rispetto a ieri. I ricoveri, invece, da 134 scendono a 133.