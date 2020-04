Di seguito il comunicato odierno della FIGC divisione Calcio femminile: “Visto il Comunicato Ufficiale 109/DCF del 02 aprile 2020; – visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio; – preso atto della sospensione sino al 03 maggio 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto; – visti i Comunicati Ufficiali n.182/A del 2 aprile 2020 e n. 184/A del 14 aprile 2020 si dispone la sospensione e il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare della Divisione Calcio Femminile in programma durante tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse”.