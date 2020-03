In merito all’emergenza Coronavirus, il Messico registra 1.094 positivi e 28 morti. Per tale motivo, il Governo ha imposto un mese di emergenza sanitaria per cause di forza maggiore che include la sospensione di tutte le attività ritenute non fondamentali, il divieto di riunioni di oltre 50 persone, l’obbligo di concedere un permesso di lavoro retribuito a persone di età superiore ai 60 anni o che soffrono di diabete, ipertensione, immunosoppressione o in stato di gravidanza.