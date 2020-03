Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della presentazione dell’ospedale alla Fiera di Milano, il quale presenterà 200 posti di terapia intensiva e altrettanti medici anestesisti, che dovrebbero arrivare a 220, con circa 500 infermieri, ha affermato che la struttura potrà rappresentare un punto di riferimento dal punto di vista sanitario “in previsione che eventi del genere si possano ripetere”. Il Presidente della fondazione Fiera, Enrico Pazzali, ha poi affermato: “Questa struttura rimarrà finché sarà necessario che sia una diga o un faro della speranza, non so quando finirà ma non vedo l’ora di smontarla”.