Come riportato da “La Repubblica” medici e infermieri albanesi, arrivati in aiuto in quel di Brescia stavano festeggiando la fine della missione italiana, bevendo birra e ascoltando musica in una camera dell’albergo. Tanto è bastato per spingere il proprietario dell’hotel di Brescia a chiamare le forze dell’ordine. Così il gruppo di specialisti albanesi, che oggi tornerà a Tirana dopo un mese passato in corsia per l’emergenza Covid-19, è stato sanzionato dalla polizia con multe fino a 500 euro. In base alle prime ricostruzioni, ieri sera circa dieci tra medici e infermieri si sono incontrati in una delle camere occupate, per festeggiare la fine della missione e la partenza con il ritorno in Albania. Così sono stati sanzionati per l’inosservanza dei divieti, in due sono stati anche denunciati per resistenza e oltraggio. Davanti agli agenti, infatti, qualcuno del contingente albanese ha reagito male, incredulo di quanto stesse accadendo. Sul fatto indaga la Questura.