Come riporta “La Repubblica” Torino supera Brescia ed è ora la seconda provincia d’Italia più colpita per numero di contagi. Soltanto Milano fa peggio, con 19.121 positivi. Impossibile non annotare la differenza di dimensioni fra le due province, ma in cifre assolute c’è stato il sorpasso. Secondo i dati della Protezione civile diffusi ieri sera i contagi complessivi nel Bresciano sono 12.806, nel Torinese 12.839.