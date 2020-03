Anche Edoardo Garrone e la sua famiglia scendono in campo per fornire aiuti concreti. ERG ha annunciato una maxi donazione per la causa. 3 milioni di euro, di cui uno solo per la città di Genova e proveniente direttamente dalle risorse della famiglia Garrone Mondini. I restanti 2, si legge, saranno destinati “ai territori colpiti dall’emergenza nei quali ERG è presente con i suoi siti produttivi”.