Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, la situazione si fa sempre più drammatica. Intanto, secondo quanto riporta “Tgcom24.com” continuano le lunghe code ai supermercati di Milano, con molta gente che finge di non sapere la regola che soltanto un componente per nucleo familiare può andare a fare la spesa, in maniera tale da poter prendere più cose ai supermarket.