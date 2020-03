Il mondo del calcio, in queste settimane, si è mosso molto attraverso operazioni concrete. Donazioni, soprattutto, ma anche tanti messaggi importanti. Gli eroi di Germania 2006, ma pure diversi calciatori in attività. Gomez, ad esempio. Ma anche Stefano Sorrentino. L’ex portiere, che ha deciso di non smettere definitivamente col pallone, giocando da attaccante nei dilettanti, ha ripostato sul suo profilo Twitter un VIDEO della sindaca di Torino Chiara Appendino che mostra le immagini di una Torino tutt’altro che deserta. Tantissima gente in giro come se la quarantena non esistesse. E il messaggio, abbastanza eloquente: “Bastaaa, dovete stare a casa!”