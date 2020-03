L‘Ue chiude ufficialmente le frontiere esterne per far fronte all’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della videoconferenza con i capi di stato e di governo dell’Ue a cui ha partecipato anche il nostro Premier Conte. La drastica misura infatti ha ricevitore il via libera dei leader dei 27 Paesi membri che hanno accolto la proposta della Commissione europea di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l’Ue, per un periodo di 30 giorni. “Ogni Stato attuerà la misura in modo coordinato” ha aggiunto Charles Michel. “Siamo stati tutti d’accordo sulla decisione della Commissione Ue” sul fatto che ai viaggi verso la Europa” ci sia “una limitazione per 30 giorni, di fatto un veto con pochissime eccezioni” ha confermato anche la cancelliera tedesca Angela Merkel assicurando che la Germania implementerà questo provvedimento subito.