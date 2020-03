Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, oltre 200 siciliani che si trovavano a Malta non potranno rientrare in Sicilia. Lo ha reso noto la sede diplomatica con una nota; mentre conferma che circa 200 diretti verso altre regioni domani potranno prendere un charter in partenza alle 7.55 da Malta per Roma Fiumicino, informa che Palermo ha rifiutato l’imbarco di passeggeri sul catamarano diretto a Pozzallo che potrà portare solo merci. «Le autorità regionali non hanno ritenuto possibile per il momento concedere un’autorizzazione speciale allo sbarco, a motivo dell’art.2 comma 1 del decreto ministeriale n. 18 del 16 marzo 2020, che ha sospeso il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia» – si legge nel comunicato dell’ambasciata d’Italia a Malta.