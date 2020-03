«A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica ‘whatever it takes’» così il Premier Giuseppe Conte si è rivolto agli altri leader europei nel corso della video conferenza con i capi di governo dei vari Paesi Ue. Il premier italiano ha inoltre invitato i colleghi a «a non illudersi che possa esserci un Paese membro indenne da questo tsunami economico-sociale» ipotizzando tra gli strumenti possibili una sorta di “coronavirus bond” o anche un fondo di garanzia europeo in modo da finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le proprie economie.